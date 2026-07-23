Семейный праздник в честь Дня крещения Руси пройдёт в деревне Стуколово

28 июля, в День крещения Руси и святого равноапостольного князя Владимира, в храме святого в деревне Стуколово Невельского района состоится семейный праздник «Просвещение от млада до велика». Мероприятие организовано по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

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Торжества начнутся в 9:00 с богослужения (Часы, Божественная Литургия, Молебен) и продолжатся праздничной трапезой и духовным общением на прихрамовой территории. Соборное богослужение совершит духовенство Великолукского и Невельского церковных округов Великолукской епархии.

Праздник пройдёт под девизом «Крещение Руси — это просвещение от млада до велика».

Православный храм святого равноапостольного князя Владимира построен 25 лет назад в живописном месте между озёрами Малый Иван и Балаздынь у трассы на деревню Опухлики. Храм передан Великолукской епархии Псковской митрополии. Богослужение в День крещения Руси проводится в этом храме впервые за несколько лет.