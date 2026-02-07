Церковь 7 февраля почитает икону Богоматери «Утоли моя печали»

7 февраля Русской православной церковью почитается икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали». На этой иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к своей голове, несколько склоненной набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращающихся к ней в печалях и скорбях.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

Этот образ есть в Псково-Печерском монастыре, он находится в часовне под Никольским храмом. Иконы для этой часовни были написаны под руководством архимандрита Алипия (Воронова).

«Когда-то его мама благословила сына на поступление в Троице-Сергиеву лавру именно этой иконой. Благословляя, она в простоте сердца попросила Богородицу: "Матерь Божия, пусть он будет беспечальным". При постриге, когда нужно было определять монашеское имя, наместник лавры отец Иоанн (Разумов, будущий митрополит Псковский) посмотрел в церковный календарь. И ближайшим оказалось имя "Алипий" в честь преподобного Алипия, знаменитого Киево-Печерского иконописца. После пострига отец Алипий прочитал в календаре перевод своего нового имени: "беспечальный"», - поделились в обители.

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Вследствие неоднократных перестроек храма икона оказалась на колокольне.

Почитание иконы как чудотворной началось после исцеления от нее расслабленной женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом: у нее болели все члены тела, особенно ноги, так, что она не могла ходить. Доведенная болезнью до полного изнеможения, она уже не надеялась поправиться. Различные медицинские средства уже не приносили ей желанного исцеления.

Однажды, когда больная была в забытьи, она увидела икону Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти себя в Москву. Там в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ «Утоли моя печали»; молись перед ним и получишь исцеление», пишет Calend.ru.

В Москве больная осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не нашла той, которая явилась ей в видении. Тогда священник попросил принести с колокольни находившиеся там ветхие иконы. Когда внесли икону «Утоли моя печали», больная вдруг вскрикнула: «Она! Она!» — и перекрестилась. После молебна она приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 7 февраля (по новому стилю) 1760 года. С того дня совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени относится и составление службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году.