 
Церковь

Духовенство Великолукской епархии почтило память Александра Пушкина

0

Духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой почтило память поэта Александра Пушкина. После божественной литургии в Свято-Успенском Святогорском монастыре 10 февраля владыка Варнава обратился к духовному наследию великого русского поэта и возглавил заупокойную литию на его могиле. Затем епископ благословил собравшихся.

Фотографии предоставлены информационной службой Свято-Успенского Святогорского монастыря

«Мы надеемся на то, что жизнь нашего поэта, его переживания, его размышления, его слово, конечно же, отзовётся в сердце русского человека. И оно будет ключом к той, может быть, непростой ситуации сейчас, которая происходит в нашей стране», - сказал епископ Варнава. 

«Мы должны помнить, что Александр Сергеевич обратил внимание на сердце каждого человека. Потому что народ – это не толпа. А в народе каждый лично предстоит Богу. И каждый по совести своей судится пред Богом. Поэтому и сегодняшняя победа Отечества зависит от каждого из нас. Чтобы мы с вами не перелагали это на кого-то другого, а помнили, что нашу Победу приближает Господь. Он её дарует. Но дарует, как скажет преподобный Ефрем Сирин, только чистому сердцу, которое в вечной жизни может увидеть и встретить Победителя – Христа», - добавил владыка.

Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проходят в музеях, в библиотеках, культурных центрах. 

Общий сбор у могилы Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре сегодня назначен на 14.45. В это время перестало биться сердце поэта. Традиционно у могилы отслужат краткую литию и возложат цветы.  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026