Духовенство Великолукской епархии почтило память Александра Пушкина

Духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой почтило память поэта Александра Пушкина. После божественной литургии в Свято-Успенском Святогорском монастыре 10 февраля владыка Варнава обратился к духовному наследию великого русского поэта и возглавил заупокойную литию на его могиле. Затем епископ благословил собравшихся.
Фотографии предоставлены информационной службой Свято-Успенского Святогорского монастыря
Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проходят в музеях, в библиотеках, культурных центрах.
Общий сбор у могилы Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре сегодня назначен на 14.45. В это время перестало биться сердце поэта. Традиционно у могилы отслужат краткую литию и возложат цветы.