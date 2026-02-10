Духовенство Великолукской епархии почтило память Александра Пушкина

Духовенство Великолукской епархии во главе с епископом Великолукским и Невельским Варнавой почтило память поэта Александра Пушкина. После божественной литургии в Свято-Успенском Святогорском монастыре 10 февраля владыка Варнава обратился к духовному наследию великого русского поэта и возглавил заупокойную литию на его могиле. Затем епископ благословил собравшихся.

Фотографии предоставлены информационной службой Свято-Успенского Святогорского монастыря

«Мы надеемся на то, что жизнь нашего поэта, его переживания, его размышления, его слово, конечно же, отзовётся в сердце русского человека. И оно будет ключом к той, может быть, непростой ситуации сейчас, которая происходит в нашей стране», - сказал епископ Варнава.

«Мы должны помнить, что Александр Сергеевич обратил внимание на сердце каждого человека. Потому что народ – это не толпа. А в народе каждый лично предстоит Богу. И каждый по совести своей судится пред Богом. Поэтому и сегодняшняя победа Отечества зависит от каждого из нас. Чтобы мы с вами не перелагали это на кого-то другого, а помнили, что нашу Победу приближает Господь. Он её дарует. Но дарует, как скажет преподобный Ефрем Сирин, только чистому сердцу, которое в вечной жизни может увидеть и встретить Победителя – Христа», - добавил владыка.

Напомним, сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события проходят в музеях, в библиотеках, культурных центрах.

Общий сбор у могилы Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре сегодня назначен на 14.45. В это время перестало биться сердце поэта. Традиционно у могилы отслужат краткую литию и возложат цветы.