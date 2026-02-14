Настоятель Казанской церкви посетил выставку академика Крылова и поблагодарил учеников за роспись часовни на Крестке

Настоятель Казанской церкви посетил выставку академика Александра Крылова — руководителя мастерской церковно-исторической живописи Академии художеств имени И.Е. Репина. Мероприятие объединило деятелей искусства, представителей власти и церкви. Об этом сообщила церковь в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

Александр Крылов руководил проектированием и выполнением стенописи часовни на Крестке. Весной 2025 года проект росписи был утвержден епископом Великолукским и Невельским Сергием (Булатниковым), а уже летом работа закипела.

С июля по сентябрь ученики мастера — Александр Варнавский (автор проекта), Алина Садовникова, Мария Кошкина, а также две студентки художественных колледжей — выполнили весь комплекс работ по росписи стен часовни, начиная с грунтовки основания. Работа также получила высокую оценку ведущего искусствоведа Третьяковской галереи Светланы Степановой.

Священник поздравил именитого художника с открытием юбилейной выставки и выразил благодарность за разработку и реализацию важного проекта и, отдельно, за учеников. В рамках мероприятия выступили ректор академии Семен Михайловский, представитель правительства Санкт-Петербурга, преподаватели и соратники мастера. После открытия, настоятель встретился со студентами академии, участвовавшими в работах по росписи часовни и изображению интерьеров Казанской церкви Святых Гор.