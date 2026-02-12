Молодежный центр Псковской епархии «Трилучье» приглашает псковичей отпраздновать День православной молодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

15 февраля, в великий праздник Сретения Господня и празднование Дня православной молодёжи, молодежный центр Псковской епархии «Трилучье» приглашает псковичей и гостей города принять участие в богослужении и интеллектуальной викторине.

В 9:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится праздничная божественная литургия, которую своим пением украсит объединенный хор студентов Псково-Печерской духовной семинарии и молодёжного хора «Трилучья».

В 14:00 в Доме молодежи (Псков, улица Конная, 2) состоится интеллектуальная викторина «Большая игра от Трилучья». Участников ждут увлекательные задания по различным категориям – от архитектуры города Пскова до современных мемов и трендов. В конце состоится награждение победителей.

Чтобы принять участие в викторине желающим командам необходимо заполнить регистрационную форму, которая есть в посте.

Для участников, у которых нет команды, предусмотрено жеребьевочное распределение. Чтобы стать участником одной из существующих команд необходимо написать свои ФИО и возраст в комментариях под постом в группе центра «Трилучье».