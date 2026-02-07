Новый «голос» колокольни Стефановской церкви Мирожского монастыря могут послушать псковичи

Новый «голос» отреставрированной колокольни Стефановской церкви Спасо-Преображенского Мирожского монастыря могут послушать псковичи, видео с колокольным звоном предоставили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Видео: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Одиннадцать новых колоколов изготовлены в Ярославской области по старинной, дореволюционной технологии.

Церковь находится в юго-восточной части Завеличья, на берегу реки Великой у впадения в нее реки Мирожи. Здание входит в состав северного комплекса построек Мирожского монастыря, расположенных на мысу между рек, и является самой ранней постройкой комплекса.

Спасо-Мирожский монастырь. Фотография середины 1960-х годов. Автор Б. С. Скобельцын

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404 годах при игуменстве Карпа Черноризца.

В конце XVII веки перестроена заново на прежнем месте и освящена в 1713 году.

К западному фасаду церкви примыкает квадратная в плане четырехъярусная колокольня, которая является архитектурной доминантой северного комплекса монастыря. Высота фасадов двух нижних ярусов колокольни соответствует высоте фасадов братского корпуса.

Возведена в 1879 году над Святыми воротами «из плиты и кирпича», покрыта железом, «но не оштукатурена и не отбелена». В 1902 году братский корпус и колокольня отремонтированы под наблюдением псковского губернского архитектора Ф. Неструха. В мае 1924 году Мирожский монастырь был закрыт.

В 1994 году братский корпус с колокольней переданы в ведение РПЦ Псковской епархии для размещения в нем православной иконописной школы.

После 1996 года проводится приспособление корпуса под новые функции: в первом ярусе колокольни устроена котельная на угольном топливе, в помещения проведены коммуникации. В первом этаже разместились трапезные и кухня, во втором – приемная и две иконописные мастерские.

Масштабная реставрация проходит впервые. Выполнена большая часть самых сложных работ по укреплению стен, фундаментов, воссозданию декора фасадов, замене кровли, реставрации оконных и дверных проемов. Работы планируется завершить в 2026 году.