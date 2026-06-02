Семейный фестиваль «Без корней и трава не растет» состоится 4 июля в Псковском кремле

III Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль «Без корней и трава не растет» состоится в Псковском кремле 4 июля, в преддверии Дня святых благоверных Петра и Февронии Муромских — покровителей супружества, любви и семейного счастья. Их жизнь навеки стала примером верности, мудрости и неразрывности семейных уз, сообщил социально-культурный центр «Троицкий» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль возрождает традиционный семейный уклад, обращает к духовно-нравственным ценностям, сближает детей и взрослых в любви к народной культуре. 2026 провозглашён Годом единства народов России.

«Наш фестиваль — живое свидетельство того, что именно общая вера, общая память и общие традиции скрепляют наше Отечество. Народная песня, ремесло, праздник — это то, что объединяет семьи и поколения вне зависимости от границ и эпох. Только бережно храня наши корни, мы растим будущее», — комментируют в центре.

Программа мероприятия начнется в 09:00 с божественной литургии. Далее в 12:30 состоится молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого дела.

В 13:00 запланировано торжественное открытие lll Межрегионального семейного фольклорного фестиваля «Без корней и трава не растёт», а в 17:30 пройдёт награждение участников фестиваля, после чего в 18:00 состоится закрытие фестиваля общим хороводом. Также в 18:00 будет вечёрка.

«Наше прошлое — живой голос предков. Наше будущее — наши дети, которым мы передаём любовь к родной земле. Ждём вас на празднике, где традиция соединяет сердца!» — комментируют организаторы мероприятия.

Фестиваль реализуется АНО социально-культурный центр «Троицкий» в рамках проекта «Без корней и трава не растет». Для участия в III Межрегиональном семейном фольклорном фестивале необходимо заполнить заявки.