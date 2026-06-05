Дубовые двери и штукатурка «под рукавичку»: как продвигается реставрация Лазаревской церкви в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация церкви Святого Лазаря, построенной между 1792 и 1800 годами. Особенность нынешнего этапа работ — воссоздание исторического облика храма через детали. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты воссоздали двери из дуба по историческим аналогам, резные элементы тамбуров, фактуру штукатурки, выполненную «под рукавичку». При этом к церкви заново подвели электросети и инженерные коммуникации, распределительные щиты, скрытые в специальных помещениях.

В результате проведенных работ, в грунте вокруг фундаментов создан гидробарьер из глины, устроена система водоотведения, проведен полный комплекс отделочных работ внутри подклетов, проведены инженерные коммуникации, заменены окна и двери, установлена вентиляция, устроены полы из плитки, установлены и подключены осветительные приборы, устроен козырек над входом в подклеты со стороны хозяйственного двора. В помещениях по переработке размещено оборудование и батареи отопительной системы.