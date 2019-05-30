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Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО

Сегодня, 11 июня, в день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил первую Божественную Литургию в новосозданном храме в честь святителя Луки при Псковской Городской больнице.

Его Высокопреосвященству сослужили: протоиерей Василий Лупаков, настоятель храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского при Городской больнице; иерей Евгений Ковалев, настоятель храма великомученицы Анастасии Узорешительницы города Пскова; иеромонах Иларион (Карандеев), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Также Владыка митрополит преподнес в дар новому храму икону Пресвятой Богородицы «Умиление» Псково-Печерская, сообщает официальный сайт Псковской епархии.