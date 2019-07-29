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Премьера спектакля по пьесе Тихона Шевкунова состоялась в Крыму

Премьера спектакля «Грифон» - нового проекта Патриаршего совета по культуре и фонда «Моя история» - состоялась 27 июля в Крыму.

«Грифон», поставленный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), называют спектаклем нового формата. Премьера приурочена к празднованию Дня крещения Руси и сопровождалась масштабной фестивальной программой.



Грифон, держащий в лапе раковину с жемчужиной внутри, - эмблема Республики Крым. И именно Грифон проводит главных героев спектакля - а вместе с ними и всех зрителей - по тому Херсонесу, который сейчас увидеть невозможно. По словам организаторов проекта, на сцене под открытым небом, где декорациями стали подлинные стены древнего города, возникает полное драматизма и неожиданных сюжетных поворотов путешествие во времени, когда на глазах у зрителей оживают герои прошлых лет.



Спектакль объединил в себе многовековой опыт российской театральной сцены и мультимедийные технологии, применяемые в обновлённом Херсонесе. Сложнейшие механические куклы и кинестетические объекты, масштабные надувные конструкции, более 300 костюмов и декораций невероятной красоты, на которые ушло свыше 1000 метров ткани. В спектакле принимает участие 100 артистов и 300 специалистов из разных областей: художников по свету и мультимедиа, постановщиков и бутафоров, режиссёров и продюсеров, техническая и организационная команды из Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

Спектакль подготовлен командой студии «Мастерская» и театра «Трикстер» (резидент Центра драматургии и режиссуры, лауреат премий «Золотая маска»), который специализируется на кукольных и интерактивных постановках.



Псковичи, отдыхающие в Крыму, могут увидеть все своими глазами - спектакль будет проходить каждую субботу в 21.00 до 28 сентября включительно.