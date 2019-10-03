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День теолога прошел сегодня в ПсковГУ

9 октября, в день памяти святителя Тихона, студенты направления теологии ПсковГУ отметили День Теолога.

Торжественный праздник начался с молебна в храме Трех Святителей ПсковГУ. Молебен возглавил секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев, также служили протоиерей Роман Ледин и иерей Артемий Лутченко. Студенческий хор пел на клиросе.

После молебна отец Андрей Вахрушев вручил первокурссникам зачетные книжки и пожелал духовного возрастания.

Затем студенты 3 курса организовали исторический квест по Свято-Троицкому кафедральному собору. Три студенческие команды прошли 7 тематических станций, на каждой из которых должны были продемонстрировать свои знания. Торжественное награждение победителей квеста прошло на колокольне собора.

После всех мероприятий в доме Притча состоялась духовная беседа за чашечкой чая с иеродиаконом Анастасием (Байковым).