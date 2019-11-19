Церковь / События

Открытие спортзала при Паломническом центре Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО

В минувшие выходные при Паломническом центре Псково-Печерского монастыря открылся спортивный зал с несколькими зонами, где одновременно могут заниматься разными видами спорта до 130 человек.

Смотрите также Митрополит Тихон открыл новый спортивный зал в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря

В этом зале есть зоны для мини-футбола и мини-баскетбола, интерактивный стрелковый тир, все виды тренажеров и теннисные столы. Жители Печорского района Псковской области, прежде всего дети, смогут посещать этот спортивный зал бесплатно в любое время с утра до вечера.

Как это было, смотрите в сюжете, предоставленном Псковской Ленте Новостей пресс-службой Псковской епархии (видео - Евгений Родин).