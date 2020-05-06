Митрополит Тихон и братия Псково-Печерского монастыря проголосовали по поправкам в Конституцию

Сегодня, 28 июня, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие настоятель обители митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также братия монастыря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В сопровождении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова владыка Тихон прошел в помещение для голосования.
Перед заполнением бюллетеня митрополит подчеркнул: «Мы отдаем отчет, что поправки в Конституцию - это очень важно. Но самое главное, с моей точки зрения, заключается в том, что это возможность для нынешнего президента, Владимира Путина, продолжить путь управления Россией».
Митрополит Псковский и Порховский отметил, что в настоящий момент в России существует много проблем - и международных, и внутренних. «Я как и многие другие не видим другого человека, который смог бы воспитать не одного преемника, а целую их плеяду. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы он претворил все задуманное в жизнь, а для этого нужно время».
Владыка Тихон упомянул также о том, что в монастыре при голосовании были соблюдены все меры безопасности. «Если врачи говорят, что необходимы меры, значит, так и надо. Мы доверяем врачам, - сказал он. - Хотя эти меры не радуют, с другой стороны, люди о нас заботятся и подсказывают, как сделать общение между людьми безопасным».
На избирательном участке соблюдены все необходимые меры противоэпидемической защиты. Каждого насельника обители обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Кроме того, на участке работают общественные наблюдатели, которые обеспечивают прозрачность и чистоту процедуры. Они сопровождают членов избирательной комиссии на всех этапах: от подготовки мест для голосования до окончания процедуры подсчета голосов.
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
Добавим, ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России по просьбе братии и прихожан Псково-Печерского монастыря. Видео размещено на официальном сайте Псковской епархии.