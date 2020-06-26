Важнейший позицией новой редакции Конституции митрополит Тихон назвал приоритет над международными нормами

Важнейший позицией новой редакции Конституции является приоритет российской Конституции над решениями международных и межгосударственных органов, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России по просьбе братии и прихожан Псково-Печерского монастыря. Видео размещено на официальном сайте Псковской епархии.
В частности, в своем выступлении митрополит Псковский и Порховский Тихон высказал мнение, что для самостоятельного развития государства в своих интересах необходима независимость государства. «Ни для кого не является секретом, что в 1993 году российскую конституцию писали во многом, скажем откровенно, под диктовку западных консультантов, навязанных тогдашнему российскому руководству. В том числе был введен закон о том, что внутренние российские законы вторичны по отношению к законам международным. Если принимается некий международный закон и он идёт в разрез интересов России, этот закон должен исполниться, даже если закон невыгоден для нашей страны и для народа», - объяснил он.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон сказал, что с его точки зрения важнейший позицией новой редакции конституции является приоритет российской конституции над решениями международных и межгосударственных органов. По его словам, приоритет международного права привел к огромному ущербу для России.
Выступающий сослался на пример США, где нет закона о том, что какие-то международные нормы могут «перебить» внутренний закон. «Многие наши соотечественники либерального направления ставят нам в пример Соединенные Штаты Америки. С радостью следуем их совету. Американцы абсолютно правы: должен быть приоритет национального суда. Американская конституция не может быть ограничена или изменена в соответствии с требования любого международного акта», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон. По его словам, законы о приоритете международных актов стали принимаются в основном после второй мировой войны по отношению к государствам, проигравшим войну и в 1993 году государство-победитель приравняли к проигравшим, сейчас речь идет об исправлениях жестокого и крайне несправедливого закона.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон сказал, что специалисты говорят о международном правительстве и сослался на выступление специалиста в области международного права, председателя конституционного суда России Валерия Зорькина.
Выступающий прокомментировал и другие поправки в конституцию, в том числе о семейных ценностях. «Во многих странах уже признаются и нетрадиционные браки как брак который признает государство и сколько к нам обращается людей которые воспитывали своих детей за границей когда им навязывается вот эти извращения начиная чуть ли не с детского сада, а уж точно со школы. В новом законе объявляется о том, что российское государство признает только единственный брак - это союз мужчины и женщины. Никаких других псевдосоюзов, сожительств признаваться не будет, это очень важно на юридическом уровне», - подчеркнул митрополит.