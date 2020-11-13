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Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря

27 декабря в 18.00 состоится концерт сводного хора Псковской области «Россия начинается здесь». Выступление пройдет в формате онлайн-трансляции.

«Имя княгини Ольги вот уже более тысячи лет произносится на Руси с благоговением и любовью, – на страницах летописей и в молитвенном предстоянии, в стихах и песнях, созданных в её честь благодарными потомками. Концерт сводного хора Псковской области "Россия начинается здесь" – это музыкальное приношение праматери земли псковской княгине Ольге», - подчеркнули организаторы выступления.

Своим участием концерт украсит Губернаторский оркестр Псковской области под управлением Николая Хондзинского. В этот вечер музыканты исполнят духовные песнопения и колядки, романсы и песни из кинофильмов, военные песни.

Художественный руководитель проекта и дирижер – диакон Александр Амерханов.

Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Трансляцию концерта будет организована на следующих интернет-ресурсах:

Интернет-портал Pravoslavie.ru

U-tube канал Псковской епархии

U-tube канал Великолукской епархии

U-tube канал Псковской областной филармонии

Группа ВК «Псково-Печерский монастырь, группа паломников»

Портал «Псковская Лента Новостей».