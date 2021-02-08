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«Гибель империи. Российский урок»: новый фильм митрополита Тихона вышел на экраны. ВИДЕО (1-3 серии)

25.03.2021 18:16|ПсковКомментариев: 0

«Россия 24» начала показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», который призван помочь зрителям лучше разобраться в событиях, которые привели к трагедии 1917 года.

Как пояснил автор картины, глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, заинтересовавшая его информация о февральских событиях 1917 года может оказаться важной и для других. «Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей», – объяснил митрополит в беседе с РИА Новости.

1-я серия. Неизвестная Россия: «Ну как при царе»

2-я серия. Неизвестная Россия: картошка, Транссиб, университеты

3-я серия. Неизвестная Россия: «Если всё цвело, то что загнивало?»

Февральская революция 1917 года стала началом сильнейших потрясений для страны и оставила после себя очень много вопросов. В фильме автор и ведущий, митрополит Псковский и Порховский Тихон анализирует экономику Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит, но главное – состояние российского общества.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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