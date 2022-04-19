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Хор Псково-Печерского монастыря примет участие в Московском Пасхальном фестивале

Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря впервые примет участие в XХI Московском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Об этом сообщил регент коллектива диакон Александр Амерханов.

В рамках фестиваля запланированы три концерта архиерейского хора обители. 2 мая коллектив выступит в московском храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке. На следующий день хор услышат прихожане и гости Всехсвятского кафедрального собора в Туле. 4 мая коллектив вновь выступит в Москве, на этот раз - в Центре творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

«Участие в Московском Пасхальном фестивале мы воспринимаем как очень важную и ответственную миссию, - отметили музыканты. - Приглашение хора - знак особого доверия к нашей работе и признания в среде профессионального сообщества».

Добавим, Московский Пасхальный фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России. Выступления участников фестиваля будут приурочены памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев.

За годы существования фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий в культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и настоящий мост дружбы между разными странами и его участниками.

В новом сезоне Пасхальный фестиваль вновь восхитит зрителей обширной географией и насыщенными программами — симфонической, хоровой и звонильной (программа ЗДЕСЬ).

Добавим, что в 2021 году архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря отпраздновал 100-летие со дня основания. К юбилею коллектив реализовал крупный культурный проект, включающий в себя съемку фильма-концерта и праздничные концерты в Москве и Пскове.