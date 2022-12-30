Борис Елкин: Рождество - это один из великих, долгожданных и радостных праздников

С Рождеством Христовым поздравил всех верующих псковичей глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Это один из великих, долгожданных и радостных праздников, с которым рождается надежда на обновление и лучшее будущее. В нашей жизни много трудностей и испытаний, поэтому особенно важно провести эту рождественскую ночь рядом с родными и близкими, помолиться о тех, кто сейчас далеко, но душой с нами!» - написал Борис Елкин.