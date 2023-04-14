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Словенские ключи в Изборске освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон

Словенские ключи освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

21 апреля, в день иконы Божией Матери «Живоносный источник», праздничное богослужение в Никольском соборе в Изборской крепости, крестный ход и освящение Словенских ключей возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Словенские ключи традиционно освящаются в пятницу Светлой седмицы (первая пятница после Пасхи).