Словенские ключи в Изборске освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон

Словенские ключи освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.
Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник
21 апреля, в день иконы Божией Матери «Живоносный источник», праздничное богослужение в Никольском соборе в Изборской крепости, крестный ход и освящение Словенских ключей возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Словенские ключи традиционно освящаются в пятницу Светлой седмицы (первая пятница после Пасхи).