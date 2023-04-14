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Псковский прозаик Игорь Смолькин вошел в число номинантов Патриаршей литературной премии

В издательском совете Русской православной церкви в очно-дистанционном формате под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошло заседание палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщается на сайте РПЦ.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

В заседании приняли участие: лауреаты Патриаршей литературной премии В. Н. Крупин, В. Н. Николаев, В. Ю. Малягин, А. Ю. Сегень, Д. М. Володихин, Ю. М. Кублановский, О. А. Николаева, К. П. Ковалев-Случевский, главный редактор журнала «Знамя» С. И. Чупринин, главный редактор журнала «Новый мир» А. В. Василевский, президент Российской государственной библиотеки В. В. Федоров, прозаик Ю. М. Поляков, директор и главный редактор телеканал «Культура» С. Л. Шумаков и другие.

Собравшимся представили кандидатуры писателей, предложенных в номинанты Патриаршей литературной премии советом экспертов, который возглавляет литературовед кандидат филологических наук архимандрит Симеон (Томачинский).

Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур, с учетом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.

По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов двенадцатого премиального сезона вошли:

поэт и переводчик Анатолий Аврутин (Минск),

прозаик Вячеслав Бондаренко (Минск),

писатель протоиерей Владимир Вигилянский (Москва),

историк и писатель Александр Дворкин (Москва),

поэт Геннадий Иванов (Москва),

поэт Светлана Кекова (Саратов),

прозаик Игорь Смолькин (Псков),

прозаик Алексей Солоницын (Самара),

прозаик Валерий Хайрюзов (Иркутск).

Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 30 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.