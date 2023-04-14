Псковский прозаик Игорь Смолькин вошел в число номинантов Патриаршей литературной премии

В издательском совете Русской православной церкви в очно-дистанционном формате под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошло заседание палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщается на сайте РПЦ.
Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
В заседании приняли участие: лауреаты Патриаршей литературной премии В. Н. Крупин, В. Н. Николаев, В. Ю. Малягин, А. Ю. Сегень, Д. М. Володихин, Ю. М. Кублановский, О. А. Николаева, К. П. Ковалев-Случевский, главный редактор журнала «Знамя» С. И. Чупринин, главный редактор журнала «Новый мир» А. В. Василевский, президент Российской государственной библиотеки В. В. Федоров, прозаик Ю. М. Поляков, директор и главный редактор телеканал «Культура» С. Л. Шумаков и другие.
Собравшимся представили кандидатуры писателей, предложенных в номинанты Патриаршей литературной премии советом экспертов, который возглавляет литературовед кандидат филологических наук архимандрит Симеон (Томачинский).
Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур, с учетом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.
По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов двенадцатого премиального сезона вошли:
Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 30 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.