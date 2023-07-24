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Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2023 году: когда и как праздновать

В августе 2023 года в православном календаре будут отмечаться три связанных между собой значимых церковных праздника - Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

Три августовских Спаса следуют друг за другом. Названия праздников связаны с христианским понятием «спасения» и с новым урожаем плодов. Каждый из этих праздников связан с определенным религиозным событием, а по народным традициям у каждого из них есть множество особенностей.

Медовый спас

Медовый спас отмечается 14 августа. Этот праздник связан с благодарением за урожай меда и других продуктов пчеловодства. Он совпадает с началом очень строгого православного Успенского поста, установленного в память Успения (смерти) Пресвятой Богородицы Девы Марии, который продлится две недели и закончится 27 августа. В народе его также называют Маковей и Мокрый Спас.

Празднование медового спаса начинается с утренней службы в храме. Во время службы священник благословляет мед и другие продукты пчеловодства, которые приносят верующие. После службы мед и другие продукты распространяются между прихожанами. В некоторых регионах России на медовом спасе проводятся гуляния, на которых можно послушать народные песни и танцы. Также на гуляниях можно попробовать различные блюда из меда, такие как медовый пряник, медовые пирожки и медовуху.

В начале Успенского поста, который совпадает с Медовым Спасом, действуют строгие правила питания, запрещается употребление мяса и алкоголя. Праздновать следует скромно, избегая громких разговоров. В древности было обычным устраивать большие застолья, начиная трапезу с ложки меда. Существовало поверье, что если загадать желание перед этим, оно обязательно сбудется. Кроме того, в Древней Руси считали: если пасечники вовремя не заломают соты, то соседние пчелы украдут весь урожай.

Яблочный спас

Яблочный Спас отмечается 19 августа. Он связан с событиями на горе Фавор, описанными в Новом Завете. В этот день православные христиане вспоминают, как Иисус Христос преобразился перед своими учениками во время молитвы на вершине горы. Считается, что так же преобразится и весь мир в будущем.

Традиционно, в этот день приносят Богу плоды нового урожая, в том числе первые созревшие яблоки. Они не вкушаются до освящения в храмах. В некоторых монастырях можно есть ранние сорта яблок после их освящения, но не раньше Яблочного Спаса.

Этот праздник имеет свои корни еще в языческих временах, когда на Руси существовал обряд благодарения богам за урожай. С тех пор, как Россия стала христианской, этот обряд был преобразован в православный праздник. На этот день готовят яблочный пирог, яблочное варенье и другие блюда из яблок. На ярмарках можно купить свежие яблоки и другие фрукты, а также украшения из яблок. Яблочный спас также считается началом сезона сбора урожая. В этот день продолжает действовать Успенский пост, однако 19 августа допускается употребление блюд из рыбы.

В некоторых регионах России проводятся гуляния, на которых можно послушать народные песни и танцы, а также поучаствовать в различных конкурсах и играх. Традиционно на яблочном спасе устраивают яблочный бой - игру, в которой участники бросают друг в друга яблоки.

Ореховый спас

Третий Спас, который известен также как Спас Нерукотворный, отмечается 29 августа. Этот праздник связан с легендой о том, что после того, как Иисус Христос вытер лицо полотенцем, на нем появился лик Сына Божьего. Это полотно стало первой иконой Спаса Нерукотворного, который считается символом этого дня.

Также он известен как Ореховый, потому что в это время урожай орехов считался полностью созревшим. Плоды, в том числе орехи, принесенные в церковь в этот день, освящались. В этот день заканчивался и Успенский пост.

Этот праздник имеет свои корни в древней славянской традиции, связанной с благодарением богам за урожай орехов. В этот день традиционно готовят блюда из орехов, например, ореховый пирог или ореховое молоко. Традиционно перед ужином проводилась подготовка к холодному сезону, включая чистку колодцев и подземных источников. После застолья люди отправлялись в баню, где парились вениками из орешника, чтобы защитить себя от недугов. Ореховый урожай считался полностью созревшим в это время, поэтому плоды, в том числе орехи, освящались в церкви.