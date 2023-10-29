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Об истории Псковской духовной миссии 1941-1944 годов расскажут в Кремле

Лекция, посвященная истории Псковской духовной миссии 1941-1944 годов, пройдет в социально-культурном центре «Троицкий» в Пскове 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Тема лекции: «Церковное возрождение на Северо-Западе России в 1941 - 1944 годы. Псковская православная миссия». Начало мероприятия в 16:00.

Лектором выступит кандидат исторических наук Константин Обозный. К участию приглашают всех желающих.

Место проведения - дом причта Свято-Троицкого собора Псковского кремля, 2 этаж.