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Крестный ход вокруг Пскова состоится 27 июня

Очередной ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоится 27 июня - в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Крестный ход в июне совершит приход храма святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова.

Начало крестного хода – в 9:00 от храма (Псков, улица Красногорская, 26).

Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06.