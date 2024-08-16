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Икону Богородицы с царского места чтят в Псково-Печерском монастыре в последний день лета

Православная церковь 31 августа чтит образ Пресвятой Богородицы «Всецарица». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре, эта монастыре эта икона установлена на царском месте в Успенском храме.

Образ был принесен в дар со Святой горы Афон наместником монастыря Ватопед архимандритом Ефремом 19 июля 2002 года. Он является списком с чудотворной иконы Божией Матери, хранящейся на Афоне.

«По субботам для воздаяния должного почитания Божией Матери, ради Ея святого образа в Успенском храме служится Параклисис», - отметили в монастыре.

В обители напомнили Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всецарица», глас 4: «О́бразом радостотво́рным честны́я Всецари́цы,/ жела́нием те́плым взыска́ющих благода́ти Твоея́ спаси́, Влады́чице,/ изба́ви от обстоя́ний к Тебе́ прибега́ющих;/ от вся́кия напа́сти огради́ ста́до Твое́,// к заступле́нию Твоему́ взыва́ющее при́сно».