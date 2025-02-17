Священник проведет экскурсию для псковичей в храме равноапостольных Константина и Елены

Бесплатную экскурсию в храм святых равноапостольных царей Константина и Елены организует 1 марта Псковский городской молодёжный центр, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«В Пскове действительно большое количество храмов, многие из которых имеют статус памятников архитектуры. Десять из них включены в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, – отмечает Марина Иванова, специалист по духовно-нравственному направлению молодёжного центра. – И в рамках наших нескольких таких экскурсий у псковской молодёжи появится уникальная возможность познакомиться с нашими памятниками поближе, узнать об их истории из первых уст – священников, служащих в них».