Священник проведет экскурсию для псковичей в храме равноапостольных Константина и Елены

Бесплатную экскурсию в храм святых равноапостольных царей Константина и Елены организует 1 марта Псковский городской молодёжный центр, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Экскурсию проведёт отец Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии. Сбор экскурсионной группы в 11:55 по адресу: улица Красногорская, 26.
Для участия необходима предварительная запись через сообщения группы духовно-нравственного направления.