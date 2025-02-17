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Светлое Христово Воскресение празднуют 20 апреля

Светлое Христово Воскресение наступило 20 апреля — самый большой христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к небу.

Фото: ppmaster.ru

Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.

Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это надежда для всех верующих на воскресение.

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Пасхальная служба началась в полночь с субботы на воскресенье. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня состоялось в Великую субботу.

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В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха. Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

Напомним, 20 апреля в Пскове в 12.00 у храма Александра Невского состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе. Одновременно желающие смогут освоить мастерство пасхального колокольного звона на специальном мастер-классе в храме Димитрия Солунского (Плехановский посад, 74).

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Знакомство с традициями, познавательные экскурсии и народные гуляния запланированы также в 12.00 во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника.