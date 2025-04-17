Культура

Пасху в Пскове встретят народными гуляниями и колокольным звоном

20 апреля в Пскове состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе, в рамках IX Пасхального фестиваля Псковского городского молодёжного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В полдень начнутся народно-развлекательные гуляния у храма Александра Невского. Программа включает исполнение пасхального спектакля воспитанниками воскресной школы, концерт народных песен ансамбля «Казачий стяг», традиционную забаву — катание яиц вместе с фольклорным коллективом «Скоморошина», конные прогулки вокруг храма и угощения, созданные специально к празднику.

Одновременно желающие смогут освоить мастерство пасхального колокольного звона на специальном мастер-классе в храме Димитрия Солунского (Плехановский посад, 74). Выпускник школы звонарей Александр Суворов ознакомит участников с основными правилами звонарного дела, а затем предложит испытать себя в искусстве колокольного звона на старинной колокольне XVI века.

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Вход на обе площадки свободный.