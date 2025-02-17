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Первую литургию провели в строящемся храме вблизи псковской инфекционки

Первую литургию провели в строящемся храме в честь страстотерпца Цесаревича Алексия и святого праведного врача Евгения (Боткина) в Пскове 6 мая, сообщается в группе Троицкого собора Псковского кремля в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Троицкий собор Псковского кремля / «ВКонтакте»

«Сердечно рады сообщить, что в строящемся храме в честь страстотерпца Цесаревича Алексия и святого праведного врача Евгения (Боткина) состоялась первая божественная литургия! Пусть храм "Врача и пациента" станет местом молитвы, утешения и благодатной помощи для всех, кто в нём нуждается», - прокомментировали событие в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Как сообщили в Троицком соборе, по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея в строящемся храме была отслужена первая божественная литургия. Богослужение совершил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Антоний Рехлов.

Напомним, новый храм в Пскове расположится недалеко от остановки «улица Доставалова» на маршруте автобуса №26, около Псковской областной инфекционной клинической больницы.