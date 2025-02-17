Накануне Дня Победы митрополит Матфей совершил панихиду по павшим воинам

Панихиду по павшим защитникам Родины совершил 8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, митрополит Псковский и Порховский Матфей в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фотографии: диакон Лев Савинов / Псковская епархия
Его высокопреосвященству сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), настоятели и клирики храмов города Пскова.
Песнопения заупокойного богослужения исполнил хор кафедрального собора под управлением Ирины Ефремовой. За богослужением молились губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Наумец, представители правительства области, депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы, прихожане собора и паломники.
По окончании богослужения митрополит Матфей обратился к собравшимся с Архипастырским словом.