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Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи отмечают православные 7 июля

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем православным миром 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

О детских годах Иоанна известно только по рассказу евангелиста Луки. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елисаветы (из рода царя Давида) — пожилой бесплодной пары. Как повествует евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1:13-17). Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой.

После того, как Дева Мария узнала, что ее родственница Елисавета в положении, она пришла навестить ее и «когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа» (Лк.1:41). Таким образом своей матери Иоанн предсказал мессию, еще будучи в утробе.

Согласно Евангелию, рождение произошло на полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Иоанна все еще оставался немым, и когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве (Бог) смилостивился»), родственники потребовали от отца подтвердить его письменно.

Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. (Лк.1:63-66)

В Евангелие упоминается о последующих годах детства Иоанна только вкратце, повествуется лишь то, что он «был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лк.1:80), то есть до достаточно зрелого возраста. Упоминается также, что отец Иоанна, Захария, был убит «между храмом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35).

Традиция празднования Рождества Иоанна Предтечи возникла еще в 3 веке, а в 4 веке торжество приобрело общецерковное значение. Накануне дня во всех православных храмах проходит всенощное бдение, а в сам праздник совершается божественная литургия. Церковный устав категорически исключает в этот день из служб все заупокойные, поминальные моления. Верующим рекомендуются молитвы покаяния и радости, пишет callend.ru.

Католическая церковь отмечает Рождество Иоанна Крестителя — 24 июня.