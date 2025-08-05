Церковь / События

Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле

Концерт в Псковском кремле состоится 13 августа к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, сообщил Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря в Telegram.

«Погрузитесь в атмосферу начала XX века — времени заключения святителя Тихона в Донском монастыре. Вас ждёт уникальное музыкально-драматическое действие с произведениями русских классиков и современных композиторов», - анонсировал концерт Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

Участвуют Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, камерный хор «Кант» (Заслуженный коллектив народного творчества). Дирижёр — Алексей Репников. Регент — Мария Быкова. Солисты: диакон Тихон Васильев, Надежда Цыганова, Евгения Шаламова. Чтецы протоиерей Андрей Вахрушев, Линда Ахметзянова (лауреат премии «Золотая маска»), Николай Яковлев (лауреат премии «Золотой софит»). Режиссёр — Александр Суховский.

Вход свободный. Начало в 20:00 на территории Псковского кремля.

Напомним, мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона прибудут в Троицкий собор Пскова 13 августа.

Памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа.

Также в 2025 году, в год 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха всероссийского, научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской православной церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета был создан и запущен интернет-портал «Крестный путь Патриарха Тихона».