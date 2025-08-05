Церковь / События

Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе

Мельницу освятили в деревне Сорокино Печорского муниципального округа, сообщила Псковской Ленте Новостей директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская

Фото: Григорий Юшин

Освящение исторической водяной мельницы Рудольфа Кикута состоялось на живописной реке Обдех. Чин освящения провели отец Марк (Псково-Печерский монастырь) и отец Авраамий (храм деревни Щиглицы).

Мероприятие, организованное фермерским хозяйством «Хлебный хутор», объединило участников семейного клуба «Белый голубь» и семейный клуб из деревни Щиглицы Псковского района. После торжественной церемонии освящения для всех собравшихся началась душевная программа. Гости пили горячий чай из настоящего самовара с пряниками, общались и пели песни в теплой, дружеской атмосфере.

Фото: Анна Тягунова и Григорий Юшин

Проект «Мельница Кикута. Парк ремесел» стал победителем конкурсного отбора Министерства сельского хозяйства РФ на получение федеральной поддержки в рамках гранта «Агротуризм». В ремесленной деревне «Хлебный хутор» работает пекарня, столовая-трапезная, ремесленные мастерские, производится печатный пряник бренда «Печорский пряник», молочная продукция. Кроме того, обустроена эко-тропа для прогулок в окрестностях реки Обдех.