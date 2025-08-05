Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдет 23 октября

23 октября 2025 года, в четверг седмицы 20-й по Пятидесятнице, преподобного Амвросия Оптинского, состоится очередной ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.
Фото: пресс-служба Псковской епархии
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе. Крестный ход в октябре совершает приход храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова.
Начало крестного хода – в 10:00 (г. Псков, ул. Свердлова, 42-а.).
Предварительная запись для участников по телефону: +7 (911) 899 06 06