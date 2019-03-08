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Паломническая служба начала работу при Троицком соборе

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при Свято-Троицком кафедральном Соборе создана паломническая служба «Троицкий паломник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Паломническая служба приглашает посетить древнюю и прекрасную Псковскую землю, богатую такими святынями как: Свято-Троицкий кафедральный собор, Псково-Печерский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский монастырь и многие другие, уникальными памятниками истории, культуры и архитектуры.

«Троицкий паломник» с радостью поможет совершить паломничество по известным и святым местам России: Александро-Невская лавра, Александро-Свирский, Сретенский, Донской, Покровский монастыри, Дивеево, Сергиев Посад, Оптину пустынь, а также откроет для вас святыни Прибалтики и республики Беларусь: Пюхтицкий, Свято-Троицкий Сергиев, Спасо-Ефросиниевский и другие монастыри.

Паломническая служба предлагает не только паломнические, но и культурно-познавательные, этнографические экскурсии, экотуры.

«Наша особенность - широкий спектр экскурсий не только для воцерковленных людей, но и светских туристов: индивидуальные и групповые фольклорные программы, театрализованные экскурсии, велоэкскурсии, мастер-классы», - отметили в паломнической службе.

Контактная информация

E-mail: troickiy-palomnik@yandex.ru

Тел.: +7 (921) 508-80-30

Сайт: www.krompskov.ru