Церковь / Новости епархии

В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова

24 мая, в день 110-летия со дня рождения отца Николая Гурьянова, на острове Талабск была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил настоятель храма святителя Николая на острове Талабск игумен Паисий (Гидраш).

Участниками службы стали прихожане храма, паломники и духовные чада старца, собравшиеся в этот день почтить память старца.

По окончании Литургии был совершен Пасхальный крестный ход, в завершение которого все собравшиеся направились на кладбище, где у могилы протоиерея Николая была совершена панихида.

Для всех богомольцев в этот день была приготовлена поминальная трапеза.