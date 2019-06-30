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Стало известно, как пройдет престольный праздник Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове

24 июля, День святой равноапостольной великой княгини Ольги, Свято-Троицкий кафедральный собор города Пскова отметит престольный праздник.

Накануне праздника в 18.00 в соборе пройдёт Всенощное бдение. В сам день праздника состоится две Божественные литургии: ранняя в 7.00 в Ольгинском приделе (исповедь в 6.30) и поздняя в 10.00 в Центральной части собора (исповедь в 9.30).

Позднюю литургию возглавит Митрополит Псковский и Порховский Тихон в сослужении духовенства Псковской митрополии и гостей.

По давней традиции после поздней литургии на Вечевой площади Кремля состоится торжественный молебен.