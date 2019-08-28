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Накануне одного из главных православных праздников митрополит Тихон совершит торжественную службу в Троицком соборе

27 сентября православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в четверг, 26 сентября, накануне празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, пройдет Всенощное бдение с чином воздвижения Креста Христова. Торжественное богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Встреча Владыки и начало богослужения - 18.00.

Полное название праздника - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие - возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

В этот день у православных - строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.