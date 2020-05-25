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Электронная звонница появится в храме Успения с Пароменья только после согласования проекта митрополитом и комитетом по охране памятников

Электронная звонница может появиться на колокольне церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове. Как подчеркнул настоятель храма, священник Алексей Воронюк, данный проект может быть реализован лишь при условии его согласования с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и комитетом по охране объектов культурного наследия в Псковской области.

По словам настоятеля, необходимость обустройства электронной звонницы вызвана конструктивными особенностями: на церковной звоннице очень узкий лаз и высокие ступеньки, что создает сложности для звонарей. Кроме того, сам пульт звонницы - постамент, на котором находится звонарь, достаточно ветхий.

«Если владыка и председатель комитета по охране памятников дадут добро и подтвердят, что это возможно, мы будем работать над реализацией проекта, - отметил отец Алексей. - Я знаю, что в Санкт-Петербурге многие старинные храмы устанавливают электронные звонницы. Это дает возможность хорошего звучания колоколов, а также снимает проблему отсутствия звонаря. Кроме того, появится возможность звонить каждый час, отмечая время».

В случае если в храме действительно будет установлена электронная звонница, возможность звонить вручную тоже останется - одно другого не исключает.

По словам священника, производитель электронной звонницы находится в Санкт-Петербурге, он готовы в любой момент установить звонницу, даже в рассрочку. «Для нас вариант установить электронные колокола, а потом согласовывать действия, не подходит, - подчеркнул отец Алексей. - Сначала мы взвесим все за и против, изучим техническую документацию, согласуем ее с охраной памятников, чтобы никакие детали не нарушали вид, изначально заложенный в памятнике».