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Скончался старейший монах Псково-Печерской обители

26.07.2020 19:11|ПсковКомментариев: 0

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Сегодня, 26 июля, на 95-м году жизни, отошел ко Господу старейший насельник Псково-Печерского монастыря монах Мартирий (Шубин), ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в соцсетях обители.

Монах Мартирий (Шубин Марк Демьянович) родился в 1926 году в Брянской области. Весной 1943 года попал в плен и вместе с другими молодыми ребятами был отправлен в Германию. Благодаря действиям белорусских партизан Марк Шубин был освобожден из плена, после чего остался воевать в партизанском отряде. Весной 1944 года будущий отец Мартирий и его друзья попали в фашистскую засаду и были взяты в плен, откуда вскоре их освободили воины Красной Армии и Марк был направлен на фронт, где принял участие в освобождении Европы — в боях за Будапешт и Прагу.

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По окончании Великой Отечественной войны Марк Шубин продолжил службу в рядах Советской Армии до 1950 года, а затем работал на гражданских постах. В 1968 году Марк вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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