Церковь / Новости епархии

Мощи князя Александра Невского прибудут на Псковскую землю 28 июля

Фото: «Российская газета», rg.ru

В среду, 28 июля, на Псковскую землю прибудет ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили в пресс-службе Псковской епархии, возможность поклониться святыне получат жители не только Пскова, но и других городов региона - Печор, Порхова, Великих Лук.

Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Пскове торжественная встреча православной святыни состоится 28 июля в 9.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Молебен возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В Троицком соборе мощи будут находиться в течение всего дня. 29 июля псковичи смогут поклониться святыне в воинском храме святого князя Александра Невского.

На следующий день, 30 июля, ковчег с мощами почитаемого святого отправятся в Печоры и Порхов. 31 июля и 1 августа мощи будут находиться в Свято-Вознесенском соборе города Великие Луки, после чего отправятся в Тверскую область.

Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.