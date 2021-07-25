Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон возглавил торжественный молебен в день принесения в Псков мощей святого Александра Невского

Ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в Псков сегодня, 28 июля. Торжественная встреча православной святыни проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе. Молебен возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращаясь к верующим, владыка назвал особенным день принесения мощей святого на Псковщину. «Вновь властитель Псковской земли - святой князь Александр Невский - посетил свой удел. Последний раз это было в 1242 году, когда он освободил наш город и землю от захватчиков, - сказал митрополит Тихон. - Тогда же произошло и великое сражение на льду Чудского озера и был заключен договор о мире, чрезвычайно выгодный для России».

В торжественном слове владыка напомнил пастве о том, что в сложные годы совсем еще юный князь Александр правильно рассчитал немногие силы разобщенной Руси и «противостоял там, где было сложнее всего, где били в сердце Руси, ее веру и культуру, в ее осознание своей независимости».

Митрополит Псковский и Порховский подчеркнул, что Россия - наследие святого Александра: «Это был удивительный прекрасный единственный в своем роде человек, на плечи которого легло спасение Руси не только в 13 веке, но вплоть и до наших дней». По мысли владыки, Петр I недаром молил именно святого князя Александра стать великим покровителем Санкт-Петербурга, города, который никогда не был взят противником. 12 сентября на берегу Чудского озера планируется открыть монумент в память о духовном покровителе Русской земли и его дружине.

Добавим, что в Троицком соборе мощи будут находиться в течение всего дня:

9.00 – 9.10 - торжественная встреча мощей в Троицком соборе Псковского Кремля

9.10 – 9.30 - молебен святому благоверному великому князю Александру Невскому

9.30 – 11.00 - божественная литургия в Троицком соборе

11.00 – 18.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

18.00 – 19.20 - вечернее богослужение

19.20 – 21.30 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

Завтра жители города смогут поклониться святыне в воинском храме святого князя Александра Невского. На следующий день, 30 июля, ковчег с мощами почитаемого святого отправятся в Печоры и Порхов. 31 июля и 1 августа мощи будут находиться в Свято-Вознесенском соборе города Великие Луки, после чего отправятся в Тверскую область.

Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.