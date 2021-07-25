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Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков и министр культуры РФ Ольга Любимова приехали в Псково-Печерский монастырь на празднование Успения Пресвятой Богородицы, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Божественную литургию совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Напомним, в субботу, 28 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Праздник Упосвящен событиям, связанным со смертью - успением - девы Марии. Он завершает Успенский пост и по строгости накладываемых на верующих ограничений сравним с Великим постом.

Праздник принадлежит к двунадесятым праздникам, то есть к двенадцати важнейшим после Пасхи праздникам православия, и является непереходящим - каждый год он приходится на 28 августа.