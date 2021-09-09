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Почти 160 млн рублей дополнительно направили на реставрацию церквей в Псковской области

Сэкономленные автономной некоммерческой организацией «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» почти 160 млн рублей направили на проектирование и реставрацию других объектов. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владыка напомнил, что на 49 объектов в Псковской области государство выдало организации под отчет 350 млн рублей на проектно-изыскательские работы. «Мы либо уже сделали проекты, либо завершаем. Сэкономили 157 млн рублей. Мы уложились в меньшую сумму без потери качества. Решением нашего АНО мы пустили эти деньги на другие объекты, на реставрацию и на проектирование», - рассказал он.

Митрополит Тихон перечислил, на какие объекты направили сэкономленные деньги: «Это церковь Великомученицы Варвары, деревянный храм в Печорах, могила Александра Сергеевича Пушкина. Она много десятилетий не реставрировалась, там очень много проблем, мы ее отреставрировали к дню рождения Александра Сергеевича, привели в порядок. Собор Успения Святогорского монастыря – проект. Анастасиевская часовня – спроектирована, пока не сделана, нужно много времени. Перенести ее мы собираемся летом 22 года, не спеша, спокойно».

Кроме того, спроектированы палаты Елеазаровского монастыря, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, храм Александра Невского, церковь Сорокомучеников в Печорах, церковь Николы со Усохи в Пскове, церковь Анастасии Римлянки, церковь Нерукотворного образа.

«Вот сколько объектов за те же деньги, ничего не прося у государства, мы сделаем», - добавил митрополит Тихон.