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Директором православной гимназии №28 в Пскове станет Жанна Иванова

Кандидатуру Жанны Ивановой согласовали на должность директора Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 на заседании 59-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое решение поддержали 20 депутатов из 20 голосующих. Всего на заседании присутствовали 23 депутата из 25.

Ранее сообщалось о передаче гимназии муниципалитету.

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Кроме того, на сессии согласовали кандидатуру Олега Сладковского для назначения на должность директора муниципального казенного учреждения «Снежинка» и кандидатуру Елены Голубевой для назначения на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Псковская общеобразовательная школа-интернат».