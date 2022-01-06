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В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья

18.01.2022 12:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове приступили к реставрации архиерейского дома и надвратного корпуса бывшего монастырского Псково-Печерского подворья (ныне епархиальное управление). Об этом сообщается в автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«В настоящий момент завершены научно-проектные работы и начаты ремонтно-реставрационные работы по архиерейскому дому и надвратному корпусу, - говорится в сообщении. - По церкви Одигитрии продолжается разработка проекта по реставрации и приспособлению под современное использование».

В организации отметили, что восстановление исторического облика всего комплекса бывшего подворья является важной задачей, и это «вызовет определенный интерес у местных жителей и туристов, посещающих Псков».

В годы немецко-фашистской оккупации бывшее подворье использовалось как госпиталь для пленных красноармейцев. С 1945 по 1958 годы комплекс, переживший пожар, был приспособлен под туберкулезный диспансер. Впоследствии, вплоть до 2016 года, здесь размещался онкологический диспансер.

Только в 2016 году после перевода диспансера в новое специальное здание, Псково-Печерское подворье было передано в ведение Псковской епархии для использования по первоначальному назначению.

Теги: #псков #подворье
Источник: Псковская Лента Новостей
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