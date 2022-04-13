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В Пскове утвержден проект реставрации часовни Снетогорского монастыря

Утвержден проект реставрации часовни XVIII века ансамбля Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

«В Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре состоялось утверждение проекта реставрации часовни в честь святых Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, святителей Московских, разработанного АНО “Возрождение” в рамках подготовки и проведения реставрационных работ в обители. Проект прошел историко-культурную экспертизу с положительным заключением», - говорится в сообщении.

В ходе работ подготовили техническое задание на проведение ремонтно-реставрационных работ на часовне. В настоящее время проходит экспертиза сметной стоимости.

Часовня Четырех Святителей Снетогорского монастыря – редкий по форме памятник 2-ой половины ХVIII века. Она имеет градостроительное значение, доминируя над окружающей местностью, открывает ансамбль Снетогорского монастыря и является его неотъемлемым элементом.

С южной стороны при реставрации 1962 года в основании сделали подпорную стенку из валунов.

В ходе исследований АНО «Возрождение» выявило трещину в фундаменте западного фасада. Причиной ее появления стала деградация южного откоса естественной земляной возвышенности. Планируется устройство подпорной стены вдоль южного и восточного фасадов. После завершения реставрации часовни прорабатывается возможность устроить копию иконы «Избранные святые», находящейся в Третьяковской галерее.