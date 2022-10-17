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Псково-Печерскую икону Божией Матери чествуют 20 октября

Псково-Печерскую икону Божией Матери «Умиление» чествуют сегодня, 20 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В 1812 году наполеоновские войска заняли Полоцк, и Псков оказался под угрозой оккупации. Тогда по просьбе горожан в Псков принесли из обители иконы Божией Матери «Успение», «Умиление» и хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного.

20 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. И в тот же день русские войска под предводительством генерал—фельдмаршала графа Петра Витгенштейна отбили Полоцк!

«С живейшим удовольствием видел я из письма Вашего от 8-го сего октября, что почтенные жители города Пскова, как истинные и ревностные сыны Отечества, горя усердием ко благу онаго, 7-го числа со всем духовенством ходили с иконами (первенствующими иконами тут были Псково-Печерские чудотворные) Крестным ходом и молили Всещедрого Создателя о даровании мне милостивой еще помощи на одоление общего и алчного врага нашего.

Посему долгом поставляю как Вам, так и всем гражданам Пскова, принесть чувствительнейшую благодарность от лица всех войск, мне вверенных, а притом уведомляю Вас с тем, чтобы Вы и им всем сообщили, что молитвы их Всевышним услышаны, и я как чрез оные, так и под покровительством благословения их иконы святого благоверного Великого князя Гавриила, Псковского Чудотворца (эта икона была поднесена графу 5 сентября 1812 года от псковских граждан - прим.), разбив совершенно неприятеля под Полоцком, в то самое 7 число ночью овладел штурмом сим городом; потом, перейдя за Двину, гоню его авангардами моими к городу Лепелю...», - написал фельдмаршал псковскому губернатору Петру Шаховскому.

В память победы под Полоцком в Псково-Печерской обители был воздвигнут храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила (1815–1827), у правого клироса которого хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умиление» (1524 г.).