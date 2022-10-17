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Началась подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря

Совещание по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры прошло в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили со специалистами исполнительных органов региона вопросы подготовки к памятной дате, которую муниципальное образование отметит в следующем году.

Губернатор обратил внимание, что основной акцент необходимо сделать не столько на проведение культурно-массовых, сколько инфраструктурных мероприятий, которые дадут Печорам новый виток развития.

Участники совещания обсудили детали и особенности реализации наиболее масштабных проектов, которые уже осуществляются или готовятся к запуску на территории города. В их числе реконструкция канализационных, водопроводных сетей, благоустройство исторического центра Печор, реставрация исторических объектов, приведение в порядок дорожной сети.

По итогам принято решение сформировать профильную рабочую группу, участники которой проработают все поступившие инициативы и предложения по включению в комплексный план мероприятий. Проект такого единого плана будет рассмотрен в конце октября.

«Эта дата — уникальная возможность вдохнуть вторую жизнь в Печоры. Много средств уже привлечено и важно, чтобы проекты реализовывалось в срок и с надлежащим качеством. Давайте сделаем всё, чтобы достойно встретить праздник, чтобы город по-новому раскрылся, задышал, был комфортным для жителей, привлекал туристов и паломников», — заключил Михаил Ведерников.