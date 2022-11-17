Работа над фасадами церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершаются в Печорах

Работа над фасадами и кровлей церкви Николы Вратаря и башни Никольской (XVI в), входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря, завершатся на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождения».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождения»
«Будут разобраны леса. Работы продолжатся внутри церкви. В результате развития монастыря два отдельных объекта были объединены общим внутренним пространством и историей», – отмеили реставраторы.
По проекту выполняются следующие работы:
- реставрационный ремонт фундаментов, строительство отмостки по периметру здания;
- реставрационный ремонт стен из известняковой плиты с забутовкой (расчистка участков кладки стен из известняковой плиты;
- инъектирование трещин;
- реставрация отделочных слоев;
- реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы;
- реставрационный ремонт деталей из черного металла (решетки на окнах, связи воздушные и другие);
- замена столярных заполнений оконных и дверных проемов;
- замена систем электроснабжения и других коммуникаций.