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Работа над фасадами церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершаются в Печорах

Работа над фасадами и кровлей церкви Николы Вратаря и башни Никольской (XVI в), входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря, завершатся на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождения».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождения»

«Будут разобраны леса. Работы продолжатся внутри церкви. В результате развития монастыря два отдельных объекта были объединены общим внутренним пространством и историей», – отмеили реставраторы.

По проекту выполняются следующие работы:

реставрационный ремонт фундаментов, строительство отмостки по периметру здания;

реставрационный ремонт стен из известняковой плиты с забутовкой (расчистка участков кладки стен из известняковой плиты;

инъектирование трещин;

реставрация отделочных слоев;

реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы;

реставрационный ремонт деталей из черного металла (решетки на окнах, связи воздушные и другие);

замена столярных заполнений оконных и дверных проемов;

замена систем электроснабжения и других коммуникаций.