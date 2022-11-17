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Раненый в ходе СВО псковский священник перенёс очередную операцию в Севастополе

Клирик храма святого князя Александра Невского священник Александр Цыганов, раненный в ходе СВО, перенёс очередную операцию. Об этом сообщается в группе храма в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Храм Александра Невского города Пскова» / «ВКонтакте»

«Батюшка по-прежнему находится в медикаментозной коме в нестабильном и крайне тяжелом состоянии. Вчера перенес очередную операцию, завтра ещё одна. Батюшка очень сильный и изо всех сил борется. Врачи говорят, что мало кто смог бы вынести всё это», – говорится в сообщении.

В храме также поблагодарили жителей города за молитвы.

«Напоминаем, что по-прежнему мы в нашем храме служим молебен о здравии отца Александра с чтением акафиста великомученику Пантелеимону или святителю Луке Крымскому. Если нет возможности посетить храм, вы можете присоединиться к общей молитве через онлайн-трансляцию», – добавили сотрудники храма.

Напомним, псковский священник, иерей Александр Цыганов, клирик храма Александра Невского получил ранение в ходе специальной военной операции 6 ноября.